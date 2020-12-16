1.2 milyona ilk defa doğrudan destek

GÖZLER paketin ayrıntılarına çevrildi. KDV indirimi, stopaj avantajı, esnafa kira, hibe desteği ve turizm yükümlülüklerinin ertelenmesiyle milyonlarca esnafa ilk defa doğrudan destek sağlanıyor. Birinci adımda, taksi, dolmuş, servis işletmecisi, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimlerin yararlanacağı desteğe ilişkin tebliğ yürürlüğe girecek. Ardından da hızlı bir şekilde yeni yıla girerken ödemeler yapılacak. Yüzde 8'e indirilen işyeri kiralamadaki KDV ile yüzde 10'a indirilen gayrimenkuldeki stopaj oranlarının 2 Haziran 2021'e kadar geçerli olmasına ilişkin düzenlemenin kararname ile uygulamaya girmesi bekleniyor.

TOPLAM 3.7 MİLYAR TL

İŞYERİ kira olan büyükşehirlerdeki esnafa 750, küçük şehirlerdeki esnafa 500 lira kira yardımı yapılacak. Salgından etkilenen 1.2 milyon esnafa 3 ay boyunca bin lira da destek ödemesi yapılacak. Ödeme başvuruları e-devlet üzerinden olacak. Kira desteği kapsamında aylık 432 milyon lira olmak üzere toplam 1 milyar 300 milyon liralık bir kaynak aktarılacak. Salgından etkilenen tüm kesimlere 3.7 milyar lira destek sağlanacak.



DEVLET SAĞLIK ÇALIŞANININ YANINDA

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan uzun süredir tartışılan Kovid-19'un sağlık çalışanları için meslek hastalığı sayılmasına yönelik tartışmalara noktayı koydu. Başkan Erdoğan, "Vazife malulü sağlık çalışanlarımızın aileleri, maaştan ek ödemeye, faizsiz konut kredisinden çocuklarına eğitim öğretim yardımına, istihdam hakkından fatura indirimlerine kadar pek çok imkâna kavuşacak" derken Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kolları sıvadı. Vazife malullüğü durumunda emeklilik ikramiyesi 30 yıl üzerinden ödenecek, yaşamını kaybeden sağlık çalışanlarının ailesine bir konut için faizsiz kredi kullandırılacak, kamuda bir kişilik istihdam sağlanacak.

HAZAL ATEŞ/ANKARA