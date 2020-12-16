50 TL sermayeyle başladı krediyle işini kurdu

DÜZCE'DE mutfak masraflarından artırdığı 50 lirayla kokulu taşlardan çeşitli hediyelik eşyalar yapan 26 yaşındaki Neslihan Keçeci, KOSGEB hibe kredi desteğinden yararlanarak düğün ve nişanlarda kullanılan hediyelik eşyaların satıldığı bir iş yeri açtı.

KOSGEB DESTEĞİ ALDI

TASARIMINI yaptığı süsleri satmaya başlayan 2 çocuk annesi Neslihan Keçeci, para kazandıkça yeni malzemeler aldı ve yaptığı ürünleri sosyal medya üzerinden sattı. Bir süre sonra KOSGEB'in eğitimlerine katılan Neslihan Keçeci, iş yeri açmak için hibe kredi desteğine başvurdu. KOSGEB başvuruyu kabul ederek Keçeci'ye 100 bin lira hibe verdi. Keçeci hibe krediyle lazerli yazıcı alarak 6 ay önce düğün ve nişanlarda kullanılan hediyelik eşyaların satışının yapıldığı iş yerini açtı. İşe kokulu taşlarla başladığını belirten Neslihan Keçeci, "En başta ben bunu yaparken eşim hiç destek olmadı. 50 lira mutfak masrafımdan ayırarak, maddi imkansızlıklardan dolayı çocuğumun bez ve mama masrafını çıkarmak için malzemeleri aldım. Eşim bunları satamazsan hepsini çöpe atarım demişti. Ama satarak para kazandım ve o paralarla malzemeler aldım. Sosyal medya üzerinden vergiden muafiyet belgesiyle 4 yıl boyunca satış yaptım" dedi.