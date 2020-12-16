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Asgari ücrette gözler 3. toplantıda

Tespit Komisyonu 2021 yılı asgari ücretini belirlemek üzere ikinci toplantısını dün gerçekleştirdi.

Asgari ücrette gözler 3. toplantıda
Giriş Tarihi: 16.12.2020

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç, istihdamın korunması, ilave istihdam sağlanması, salgın nedeniyle zor durumdaki sektörlerin üzerindeki baskının azaltılması için dengeli bir asgari ücret çağrısında bulundu. Asgari ücret tespit komisyonu ikinci toplantısını TİSK ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığının küresel rekabetteki durumu, Ticaret Bakanlığının da dış ticaretteki gelişmelere dair veri ve raporları paylaştığı toplantıda, TÜİK temsilcileri de sunum yaptı. Komisyon, üçüncü toplantısını 22 Aralık günü Türkİş'in ev sahipliğinde yine çevrim içi yapacak.

DİYALOĞUMUZ SÜRECEK
TİSK Genel Sekreteri Koç, bu süreçte, çalışanların gelir kaybı yaşamaması ve istihdamın korunması için gerekli adımları hızla attıklarını belirterek, "İş birliği ve diyaloga dayalı tutumumuz devam edecek" dedi.

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