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Haberler Ekonomi Son dakika: ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit tuttu

Son dakika: Merkez , politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit tuttu

Merkez , politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. kararı oy birliğiyle alındı.

Son dakika: ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit tuttu

16.12.2020, 22:19

ABD Merkez Bankası (Fed) piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed; politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit tuttu.

Fed, açıklamasında, Komite'nin maksimum istihdam ve fiyat istikrar hedeflerine doğru kayda değer bir ilerleme olana kadar her ay 120 milyar dolar tahvil alımlarını yapmaya devam edeceği taahhüdünü verdi.

EKONOMİYİ DESTEKLEMEK İÇİN TÜM ARAÇLAR KULLANILACAK

Banka, aylık 80 milyar dolar tutarında Hazine kağıdı ve 40 milyar dolar tutarında "Mortgage" destekli menkul kıymet alımını sürdüreceğini bildirdi. Fed, ekonomiyi desteklemek için tüm araçları kullanma taahhüdünü yineledi.

Faiz kararı oy birliğiyle (10-0) alındı.

Öte yandan komite bu alımların süresini uzatacağına ilişkin bir şey söylemedi. Fed'in bilançosu mart ayında pandemi ekonomileri vurmadan önce 4 trilyon dolar büyüklükteyken, olağanüstü Kovid-19 paketleriyle 7 trilyon doların üzerine çıktı.

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