SPK değişikliği ile GYO’ların önü açıldı

SERMAYE Piyasası Kurulu, uzun süredir beklenen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na İlişkin Esaslar Tebliği'nde önemli değişiklikler yaptı. GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu, "Bu değişikliğin gerçekleşmesi için GYODER çatısı altında yaklaşık bir yıl süren kapsamlı bir çalışma yapıldı. GYO Komitesi Başkanı Dr. Berra Doğaner, son derece uyumlu ve dinamik bir ekip çalışmasıyla, GYO'ların geleceğini etkileyecek önemli bir iş başardı. SPK Başkanı ve ekibinin de konuya çok olumlu yaklaşmasıyla, gerçek sorunlar tespit edilerek gerekli düzenlemeler yapıldı" dedi. Gayrimenkul sektöründe finansmana ulaşma noktasında çeşitliliğin çok önemli olduğunu vurgulayan Mehmet Kalyoncu, "GYO hisselerinin değerli bir şekilde işlem görmesi, aynı zamanda yatırımcıların da memnun olması bizim için önemli. GYO'ların doğru bir şekilde ticaretin içinde bulunması sektörümüzün kurumsallaşmasını olumlu etkileyecektir" ifadelerini kullandı.