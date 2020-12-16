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Tarımsal kooperatiflerin kredi borçlarına 5 yıl vade

Tarımsal kooperatiflerin kredi borçlarına 5 yıl vade
Giriş Tarihi: 16.12.2020

TARIM ve Orman Bakanlığınca kredi kullandırılan tarımsal amaçlı kooperatifler ve ortaklarının borçları, yeniden yapılandırma düzenlemesi kapsamında, her yıl bir taksit olmak üzere 5 eşit taksitle tahsil edilecek. Bakanlık kaynaklarından tarımsal amaçlı kooperatifler veya bu kooperatiflerin ortaklarına 31 Ağustos 2020'den önce kullandırılan kredilerden 17 Kasım itibarıyla vadesi gelmiş olanlar yeniden yapılandırılacak. Taksitlendirmeden yararlanmak için 31 Ocak 2021 mesai saati bitimine kadar bağlı olunan Tarım ve Orman Bakanlığı il müdürlüklerine müracaat edilecek.

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