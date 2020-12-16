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Haberler Ekonomi “Türkiye ABD’den çok daha güvenli”

’den çok daha güvenli”

“Türkiye ABD’den çok daha güvenli”
Giriş Tarihi: 16.12.2020

ABD'DE yaşayan Jemal Ali (64) ve Jemile Yusuf (54) çifti, korona virüs salgınının ülkelerinde de yayılmasıyla birlikte bu dönemi Türkiye'de geçirmek için Antalya'nın Alanya ilçesindeki evlerine geldi. Bir süre sonra korona virüse yakalanıp hastalığı yenen çift, sağlıkçıların gösterdiği ilgiden çok memnun kaldı. ABD'ye dönmeyi düşünmeyen çift, "Türkiye daha güvenli ve kurallar daha sıkı" dedi. Türkiye'yi daha önce böyle bilmediklerini anlatan çift, "Burada ABD'den, Afrika'dan, Avrupa'dan her türlü insan bulabiliyoruz. Çok güzel bir şehir. Burada kalmaya karar verdik. Burası bizim için harika bir yer" diye konuştular.

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