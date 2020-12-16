Yabancılara konut satısı yüzde 24,4 arttı

YABANCILARA yapılan konut satışı sayısı, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,4 artarak 4 bin 962 oldu. Bu alanda ilk sırada 2 bin 443 konutla İstanbul bulunurken, bu ili 893 satışla Antalya, 297 satışla Ankara, 182 satışla Yalova ve 174 konut satışıyla Bursa izledi. Kasımda Türkiye'den Irak vatandaşları 876 konut satın aldı. Bu ülkeyi, 860 konutla İran vatandaşları izledi. Ocakkasım döneminde ise konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,5 artarak 1 milyon 393 bin 335'e ulaştı. Bu dönemde ipotekli konut satışı yüzde 98 artarak 558 bin 706 oldu.