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Haberler Ekonomi Yerli aşıda Faz 2 için 200’den fazla gönüllü

Yerli aşıda 2 için 200’den fazla gönüllü

Yerli aşıda Faz 2 için 200’den fazla gönüllü
Giriş Tarihi: 16.12.2020

ERCİYES Üniversitesi'nde (ERÜ) korona virüs salgınına karşı geliştirilen ve Faz 1 çalışması başarıyla tamamlanan yerli aşıda, Faz 2 kapsamında 200 gönüllü aşılanacak. Faz 2 çalışmalarında gönüllü olmak isteyenler için üniversite kampüsündeki billboardlara ilan verilirken, başvuruda bulunan gönüllü sayısının 200'ü geçtiği belirtildi. Faz 2'ye katılacak gönüllülerin, yapılacak incelemeden sonra belirleneceği öğrenildi. Faz 2'de gönüllü uygulaması bu ayın sonuna doğru başlayacak.

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