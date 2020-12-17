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Elektrikli araçlarda tekerleğin sesini kıstı

Elektrikli araçlarda tekerleğin sesini kıstı
Giriş Tarihi: 17.12.2020

DOKUZ Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği Öğr. Üyesi Prof. Dr. Abdullah Seçgin'in hibrit hücreler kullanarak geliştirdiği yenilikçi malzeme ile ürettiği tekerlek davlumbazı, tekerlek ve yol kaynaklı sesi kabine yüzde 50 daha az iletiyor. Seçgin, akustik ve ses yalıtımında üstün özelliklere sahip malzeme geliştirmek üzere araştırmalara odaklandı. Geleneksel ses yalıtım malzemelerinin düşük frekanslardaki yetersizliği nedeniyle alternatif ürün geliştirmeyi hedefleyen Seçgin, laboratuvarda geliştirdiği hibrit hücreleri kullanarak 'metamalzeme' üretti. İlk olarak otomotiv sektöründe kullanılmak üzere bir tekerlek davlumbazı üreterek ulusal ve uluslararası patent başvurusunda bulunan Seçgin, "Laboratuvar sonuçları, geliştirdiğimiz tekerlek davlumbazının kabin içine gelen sesi yüzde 50 azalttığı yönünde" dedi.

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