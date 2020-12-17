Kahve Diyarı’ndan 2 yılda 300 yeni şube

KAHVE Diyarı Grubu, pandemiye karşın yatırım kararı aldı. Halen 110'u pastane olmak üzere 300 şubeyle hizmet veren Kahve Diyarı Grubu, önümüzdeki iki yılda 300 yeni şube ile bin 500 kişiyi daha iş sahibi yaparak istihdamını 5 binin üzerine çıkaracak.

5 BİN İSTİHDAM

2023 yılına kadar Kahve Diyarı konseptleriyle 200, Nur ve Hale Patisserie markaları ile 200, yeni markası Sıcak Şerbet Baklava ile 200 olmak üzere toplam 600 şubeyle hizmet sunmayı planlayan grup, 5 binden fazla kişiye istihdam sağlayacak. Kahve Diyarı Grubu İcra Kurulu Başkanı İlknur Rodoplu, "Biz her türlü riske karşı tedbirlerimizi önceden aldık. Pandemide güçlü altyapımızla bayilerimize kalkan görevi gördük. Değişen tüketici alışkanlıklarına uygun Al-Götür ambalajları, CRM çalışmalarına uygun sadakat programı içeren dijital menü, tek kullanımlık malzemeler ve hijyen setleri ile bayilerimizle el ele krizi daha az hasarlı yönettik" dedi.