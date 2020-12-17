Sabah 35’inci yaşını sektör buluşmalarıyla kutluyor

TURKUVAZ Medya Grubu'nun amiral gemisi Sabah Gazetesi, sektördeki 35'inci yaşını 'Sabah 35. Yaş Sektör Buluşmaları' ile kutluyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in online katılacağı 'Sabah 35. Yaş Sektör Buluşmaları'nda gayrimenkul, eğitim, sigortacılık, turizm, perakende, tarım, gıda ve enerji sektörlerinin önemli isimleri görüş ve önerilerini paylaşacak.

KURUM KONUŞMA YAPACAK

TURKUVAZ Medya Merkezi'nde bugün gerçekleştirilecek Sabah 35. Yaş Sektör Buluşmaları, Bakan Kurum'un online konuşmasıyla başlayacak. Sabah Gazetesi Anka-ra Temsilcisi Okan Müderrisoğ-lu'nun moderatörlüğündeki Gay-rimenkul ve Şehircilik Paneli'nde Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Dap Holding Yönetim Kurulu Baş-kanı Ziya Yılmaz, Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süley-man Çetinsaya, Emin Grup Yöne-tim Kurulu Başkan Yardımcısı M. Musab Üstün, Kuzu Grup CEO'su Özen Kuzu görüşlerini paylaşacak.