Sağlık çalışanlarına Kovid-19 hakları

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19'un sağlık çalışanları için meslek hastalığı sayılmasında son noktayı koyarak, "Vazife malulü sağlık çalışanlarımızın aileleri, maaştan ek ödemeye, faizsiz konut kredisinden çocuklarına eğitim yardımına, istihdam hakkından fatura indirimlerine kadar pek çok imkana kavuşacak" dedi. Vazife malullüğü durumunda emeklilik ikramiyesi 30 yıl üzerinden ödenecek, yaşamını kaybeden sağlık çalışanlarının ailesine bir konut için faizsiz kredi kullandırılacak, kamuda bir kişilik istihdam sağlanacak.



30 YIL ÜZERİNDEN ÖDEME

Sağlık çalışanlarına ilişkin meslek hastalığı veya vazife malullüğü kararı, denetim ve sağlık kurulu raporlarına göre SGK Sağlık Kurulu'nca veriliyor. Vazife malullüğü (memur) tespit edilirse; ölen sağlık çalışanının bir yakınına kamuda istihdam hakkı, eğitim-öğretim yardımı, faizsiz konut kredisi veriliyor ve aylık bağlanıyor. Meslek hastalığı tespiti yapılırsa (özel sektör sağlık çalışanı) aylık bağlanıyor. Vazife malullüğü durumunda aylık, sigortalının çalışma süresi 30 yıldan az ise 30 yıl üzerinden hesaplanır. Otuz yıldan fazla ise çalıştığı süre üzerinden bağlanacak. Böylece çalışma süresi 30 yıldan az olanlar için 30 yıl üzerinden ödeme yapılacak.



ÇOCUKLARA EĞİTİM YARDIMI

Her yıl 3 bin 213 lirayla 5 bin 842 lira arasındaki ek ödemeden tüm vazife malulleri ve hak sahipleri yararlanıyor. Çocuklarına aylık olarak ilköğretimde 182 lira, ortaöğretimde 273 lira, yükseköğretimde 365 lira eğitim yardımı yapılacak. Tüm vazife malulleri ile eşleri, evli olmayan ve 25 yaşını doldurmamış çocukları, anne ve babaları, demiryolları ve denizyollarının şehir içi ve şehirlerarası hatlarından, şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilecek.



BİR KİŞİYE İSTİHDAM HAKKI

Vazife malullüğü kapsamındaki kamu görevlilerinden vefat edenlerin yakınlarına kamuda bir kişilik istihdam hakkı tanınır. Ölen vazife malulünün 65 yaşından büyük anne babasına, kendi sigortalılığından dolayı aylık veya gelir almıyorsa, eş ve çocuklardan artan hisse olup olmadığına bakılmaksızın aylık bağlanacak. Ölen vazife malulünün ailesine, bir konut için TOKİ tarafından faizsiz kredi kullandırılacak.



ISTE O IMKANLAR

Emeklilik ikramiyesi 30 yıl üzerinden ödenecek. ● Vazife malullerine her yıl 3213-5842 TL arasında ek ödeme. ● Çocuklarına aylık ilköğretimde 182 lira, ortaöğretimde 273 lira, yükseköğretimde 365 lira. ● Vazife malulü ve eşlerine ücretsiz seyahat hakkı. ● Ölenlerin yakınlarına kamuda bir kişilik istihdam hakkı. ● Anne, babalarına aylık bağlanacak, bunun için çocuklardan kesinti yapılmayacak. ● Ölen sağlık çalışanının ailesine bir konut için TOKİ'den faizsiz kredi.