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Haberler Ekonomi Seferihisar mandalinası saganakta mantar oldu

Seferihisar mandalinası saganakta mantar oldu

Seferihisar mandalinası saganakta mantar oldu
Giriş Tarihi: 17.12.2020

İZMİR'DE 4 gün süren sağanak yüzünden Seferihisar'daki mandalina bahçeleri sular altında kaldı, tonlarca meyvede mantar hastalığı oluştu. Seferihisar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ahmet Sayarer, "10 yıl önce de bu afeti yaşadık. Tonlarca mandalinamız ziyan oldu" dedi. İzmir'de 4 gün mevsim normallerinin üzerinde yağan yağmur, meyve bahçelerinin sular altında kalmasına yol açtı. Tonlarca mandalina, üstünde siyah lekeler (mantar) oluşarak tüketilemeyecek hale geldi. Zor durumda kalan üreticiler, yetkililerden destek beklediklerini ifade etti.

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