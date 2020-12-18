Dijital dünyaya devlet desteğiyle adım attı

AYDIN'DA KOSGES desteğiyle yazılım sektörüne giren Özgür Aykaç, aylık 5 bin liralık gelir sağlıyor. Aykaç, reklam ve tasarım desteğiyle firmaların sektörde yer edinmelerine öncülük ettiklerini söyledi.

GENÇLERİ DESTEKLİYOR

NAZİLLİ ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki Özgür Aykaç, Osmangazi Üniversitesi Yazılım Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra aradığı işi bulamadı. Kendi işini kurmaya karar veren genç girişimci, projesiyle KOSGEB'e başvurdu. KOSGEB'ten 40 bin liralık hibe desteği alan Aykaç, kurduğu yazılım firmasının bilgisayar, fotoğraf makinesi ve diğer ekipmanlarını tedarik etti. Aykaç, Nazilli'deki ofisinden İstanbul, Ankara ve Konya'daki firmalara reklam ve tasarım işleriyle geçimini sağlamaya başladı. Aylık gelirinin 5 bin lira olduğunu dile getiren Aykaç, "Ülkemizde gençler iş bulamıyor. Oysa devletin gençlere sağladığı çok önemli destekler var. Ben de devlet desteğiyle kendi işimi kurdum. Yazılım firmam sayesinde yeni kurulmuş bir firmanın sıfırdan reklamını ve tasarımlarını yaparak sektörde yer edinmesini ve ayakta kalmasını sağlıyorum" dedi.

KAZIM YÖRÜKCE