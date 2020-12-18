Gayrimenkulde aranan kan ‘Güvenli Konut Konsepti’

TOWER Life Gayrimenkul ve Yatırım Danışmanlığı Kurucusu Selen Deniz, yaşanan deprem gerçeğiyle birlikte güvenli konut konseptinin önemine değindi. Güvenli konut konseptinin gayrimenkul dünyasında aranan kan olabileceğini belirten Selen Deniz, "Güvenli konut kavramı için tek başına bir terim demek yerine bir konsept denmesinin aslında son derece basit bir açıklaması var; güvenin konuta ilişkin her aşamada işlenmesi ve çok yönlü bir empati geliştirilmesi şartı. Pandeminin yarattığı risk korkusu kimi yatırımcılar için güvenli ödeme yöntemleri veya ödeme kolaylıkları sunarken satıcı firmaların şeffaf olup olmadığına ilişkinken, kimi konut yatırımcılarıysa sene başında gerçekleşen Elazığ depreminin ardından şimdi de İzmir depreminden etkilenerek güvenli konut algısını tamamen fiziksel niteliklere ve prosedür gereklerinin yerine getirilmesine bağlamış durumda.

YENİ NİTELİKLER GELİŞTİRİLMELİ

KONSEPT olarak düşünmeyi gerektiren bu farklı beklentilerin tamamını üretim ayağında sağlamak kadar satış stratejilerinde de kullanmak, gayrimenkul dünyasının aradığı kanı bulmasını sağlayabilecek denli önem arz etmekte. Elbette güvenli konut dendiğinde yalnızca usule uygun tasarlamak ve kriterlere uygun inşa aşamalarını reklam aracı olarak kullanmaktan bahsetmemekteyiz. Burada güvenli tanımının kendisine yönelerek kompleks algılar üzerinde düşünmek ve alıcı beklentileri hakkındaki istatiksel veriler kadar empati üzerinden de yola çıkılarak yeni nitelikler geliştirilmesi şartından bahsedebiliriz" diye konuştu.



KONUTLAR İÇİN ÖNCE ŞEFFAFLIK KRİTERİ

PEK çok alıcı şahsın güvenli konut tanımını yapmadan önce güvenli firma arayışına girdiğini belirten Selen Deniz, "sektöre kayıp yaşatabilen ve deneyimlere dayanan bu durum, aslında durağanlığın kök nedenlerinden biri olarak karşımıza çıkabilmektedir. Çünkü başta yaşam alanları ve site projeleri olmak üzere pek çok inşaat projesinin ön satış ayağında sunulan teklif, kolaylık ve avantajlar, bir süre sonra alıcı adına kısa vadeli ikna aracı olduğunu belli etmekte, özellikle kriz anında esnekliği ve yeni çözüm üretme becerileri olmayan şirketler sürekliliğini sağlayamadığı kolaylıkların gayrimenkul sektörü genelinde son derece olumsuz bir imaj çizmesine neden olabilmektedir.

DEPREM VE SALGIN ETKİSİ

DEPREMLER ve salgın etkisiyle kitle içindeki bakış açıları çeşitlilik ve değişkenlik kazanmış olan alıcılar için yalnızca sektörün şeffaflığına ilişkin önyargı düzeyi değil, güvenlik kavramına ilişkin sıfatlar ve arayışlar da bir hayli değişmiştir. Geçmişte statüsel bir anlam ifade edebilecek kadar farklı bir konumdayken yakın zamanda uluslararası yatırım dünyasının değişmez lideri olan gayrimenkul sektörü şimdilerdeyse fiyat oynamaları ile kendi maliyetini karşılayamamış olan pek çok firmanın ani durumlar karşısında karar alabilme ve yedek stratejileri devreye sokabilme gücünün bir tür sınavı haline gelmiştir.

HIZLICA DEVREYE SOKULMALI

HALİYLE yurtdışı verilerine ve kalkınma çalışmalarına bakıldığında pek çok gayrimenkul ve emlak firması için son derece açık şekilde görüş bildirildiğini ve listeler hazırlandığını görmek mümkün olurken, ülkemiz genelinde sektör içi dayanışmalar bir tür gizlilik politikasına dönüşerek alıcı için risk algısını tetiklemekte ve şeffaflığın da kriterleri arasına dahil edildiği güvenli konut konseptinin hızlıca devreye sokulmasını gerekli kılmaktadır. Konu hakkında detaylı bilgi almak isteyenler www.towerlifegayrimenkul. com internet adresimize ulaşılabilir" dedi.



GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNE PANDEMİ ETKİSİ

TÜM dünyayı etkisi alan pandemi nedeniyle bazı sektörler adı anılmayan bir konumdan zirveye doğru çıkarken bazı sektörlerin ise olumsuz etkilenerek kayıplar yaşadığını ifade eden Deniz, "Şüphesiz süreçte en çok kan kaybeden sektörlerin başında gelen gayrimenkul sektörü, aslında aldığı teşvikler ve sağlanan kolaylıklarla yeniden hayat bulmak için son derece büyük çabalar gösterdi. Ancak çözümün güvenli konut konseptinde yani gayrimenkul tasarımı ve üretimi kadar anlaşma ve satış ayağında da saklı olabileceği ne yazık ki göz ardı edilen bir durum. Bu noktada kriz kaynaklı risk almaktan kaçınan potansiyel alıcıları veya ekonomik hareketliliğin sürece ilişkin tek olası çözüm olduğunu göremeyen, eskinin aktif şimdinin çekimser konut sahiplerini etkileyebilmek için beklentileri ve neyin güven verdiğini anlamak son derece önemli" dedi.