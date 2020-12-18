Herkesin damak tadına göre makarna üretiyor

BALIKESİRLİ kadın girişimci Serap Karakaş, devletten aldığı destekle kişiye özel makarna üretiyor. Bebeklere ve sporculara özel sebzeli makarnalar üreten Karataş, "Makarnayı çok fonksiyonlu ürün haline getirdik" dedi.

KOSGEB DESTEĞİ ALDI

BALIKESİR'İN Manyas ilçesinde Serap Karataş, öğretmen eşi Nadir Karakaş'ın emekli olmasının ardından eşinin baba ocağı olan kırsal Kulak Mahallesi'ne yerleşti. Burada kırlardan ve bahçesinden komşu kadınlarla topladığı sebzelerle makarna üretimine başlayan Karataş, 5 yıl önce KOSGEB'den aldığı krediyle ürün yelpazesini genişletti. Sebzeli çeşitlerin yanında tarhana ve sebze püreli arpa şehriyeyi de katan Karataş'ın ürettiği makarnalar kilo problemi olanlara ilaç gibi geliyor. Tüm sebzeleri kendilerinin yetiştirdiğini söyleyen Karakaş, "Aylık bir ton makarna üretimi yapıyoruz. Tüketicimizin talebi, ihtiyacı doğrultusunda makarnalar üretiyoruz. Makarnayı bir beslenme aracından ziyade, çok fonksiyonlu bir ürün haline getirdik" dedi.

İHSAN KARATAŞ