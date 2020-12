Maketten bakarak ev satın almayın

YÜKLÜ miktarda para ödeyeceğiniz belki de ömrünüzün çok önemli yıllarını geçirebileceğiniz bir ev satın alırken ister istemez düşünüyoruz. Bazıları hayatında belki en fazla bir ya da iki kez ev satın alabiliyor. Bu yüzden alacağınız konutun tüm özelliklerini iyice kıyaslamanız lazım. Hele ki konut kredisi kullanacaksanız ve uzun vadeli borç yükü altına girecekseniz dikkat etmeniz gereken önemli ayrıntılar var. Konut satın almadan önce vereceğimiz detaylara dikkat edip tercihlerinizi kolaylaştırabilirsiniz.

EVİN KONUMUNA BAKIN

Bazı insanlar kesinlikle merkezi yerlerde oturmak ister. Ancak merkezi yerlerde de aradığınız özelliklerde ev bulmak zordur ya da çok pahalı gelebilir. Önce konumuna kesin olarak karar verin. Semte göre, şehir merkezine, uzaklığına göre ev fiyatları değişebiliyor. Ancak biraz uzak kalan bir semt, bir kaç yıl sonra metro, tramvay gibi toplu ulaşım ağları nedeniyle popüler olabiliyor. Ev satın almadan önce evin konumu hakkında iyi bir araştırma yapın. Eğer merkezi yerden dilediğiniz evi bulmakta zorlanıyorsanız biraz uzak ancak ulaşımı kolay semtleri de tercih edebilirsiniz. Hem semt fiyatlarına göre de bütçenizi belirleyip ona göre ayarlama yapabilirsiniz.

NET BRÜT AYRIMINA DİKKAT!

Ev satın alırken sadece oda sayısına aldanmayın, bazı firmalar evin odasından salonuna kadar tüm alanlarını çok küçük tutarak, 3+1 ya da 4+1 gibi seçenekler sunuyor. Ya da net brüt arasındaki fark öyle büyük oluyor ki inşaat bittiğinde bambaşka boyutlarda bir ev ile karşılaşabiliyorsunuz. Net brüt metrekare alanlarını mutlaka iyi inceleyin. Özellikle maketten satın alınan yani bitmemiş ev satın alanların en çok yanıldığı noktalardan biri bu durum. Bazı firmalar evin apartman boşluğundan sosyal alanlara kadar tüm kısımlarını metrekareye dahil ederek fiyatı yükseltebiliyor. Bu yüzden evin metrekaresini iyice bir inceleyin, fiyatını da ona göre hesaplayın.



KONUTUN YAPISI VE CEPHESİ

ŞU bir gerçek ki aynı yerleşim yerinde yeni evler her zaman daha pahalı olacaktır. Bir evin sıfır yani yeni bir ev olması maliyetini ister istemez arttırır. Yeni ev ile eski ev arasında %20'yi geçen %30'a varan fiyat farkı olabilir. Eğer bütçeniz yeni ev satın almaya yetmeyecekse ikinci el bir ev alıp, biraz tadilatla evi yenileyebilirsiniz. Hatta bazen içi yenilenmiş çok güzel ikinci el evler de bulmak mümkün. Bir de evin cephesi fiyat farkı yaratabiliyor. Güney cephe evler eskiden ısınma sorunu yaşanmayacağı için daha çok tercih edilirdi. Artık yeni evlerin ısı yalıtımları iyi. Bu yüzden yaz sıcaklarından rahatsızsanız kuzey cephe, sıcak seven biriyseniz de güney cephe ev tercih edin. Yine evin havuz, deniz, park orman vs gibi daha manzaralı bir alana bakması fiyatı etkileyen başka bir etken. Özellikle sitelerde havuz gören site içine bakan daireler genelde dışa bakan dairelere göre daha pahalı olabiliyor.