Sigortalıya 74 milyon TL tazminat ödendi

TÜRK basınının lider yayını SABAH Gazetesi'nin 35. kuruluş yıldönümünü kutlamaları kapsamında Türkiye'nin önde gelen sektörlerinin oyuncuları Turkuvaz Medya Center'da düzenlenen 35. Yaş Sektör Buluşmaları'nda bir araya geldi. ÇEVRE ve şehircilik, tarım, gıda, sigorta, turizm, ulaştırma, perakende ve eğitim sektörlerinin temsilcilerinin katıldığı etkinlikte geleceğe yönelik hedefler ve stratejiler ele alındı. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, etkinliğine video konferans yöntemiyle katılarak "Sigorta Paneli"nin açılış konuşmasını yaptı. Elvan, "Kovid-19 nedeniyle kasım ayı itibarıyla 13 bin 823 sigortalıya ödenen tazminat 74 milyon lira oldu." diye konuştu. ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise "Sabah 35. Yaş Sektör Buluşmaları"na video mesaj gönderdi. Bakan Kurum 2021 yılında toplam bedeli 25 milyar lira olan 80 bin konutluk kentsel dönüşüm ve sosyal konut projesine başlayacaklarını söyledi. TICARET Bakanı Ruhsar Pekcan da etkinlikte perakende panelinin açılış konuşmasını yaptı. Pekcan, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da, sektörün değişen dinamik yapısına bağlı olarak belli değişiklikler yapılmasının gündemde olduğunu belirtti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise gönderdiği video mesajda, "Ocak sonuna kadar 500 bin tableti öğrencilerimize ulaştıracağız" dedi.