Sosyal medyada Kovid-19 refakatçi borsası

Hastanelerde yatan Kovid-19 hastalarına bakıcı bulmak için internette adeta 'refakatçi borsası' oluştu. Sosyal medya ve internetten yapılan duyurularda fiyatlar yerli ve yabancı olarak ikiye ayrılıyor. Hastalara bakıcı sağlamak üzere ortaya çıkan birçok şirketin refakatçi ücretleri, 24 saat üzerinden 500 ila 1000 lira arasında değişiyor. Şirketler 4 günlük ücreti peşin alarak bakıcıyı hasta yanına yerleştiriyor ve hasta yattığı sürece 2 günde bir şirket hesabına para yatırılıyor.

YAKINLARI BAKMIYOR

Çağın vebası Kovid-19 vakalarındaki artış ve hastane servislerinin dolmasıyla birlikte yeni bir meslek kolu oluştu. Sosyal medyada 'Kovid-19 hastasına bakılır' ilanlarıyla müşteri arayanlar 24 saatlik ücret olarak 500-800 TL istiyor. Sırf bu iş için kurulan şirketler, Özbek bakıcılar için de 750 ila 1000 lira arasında ücret talep ediyor. Bu işe talip olanların artmasında, hasta yakınlarının kendi sağlıklarını riske atmamak için refakatçi olmak istemeyişinin de payı var. Bu yüzden artan bakıcı ihtiyacını karşılamak için internetten reklamını yapan şirketlerin yolladığı özel kıyafetli, maskeli, siperlikli refakatçiler, korona hastalarına iyileşene kadar bakıyor.

TABURCU OLANA DEK

Yatan hastanın yanına yerleşen refakatçi için şirket hesabına 4 günlük ücret yatırıyor. Ardından da hastanın bakım süresi boyunca ikişer günlük periyotlar halinde şirketin iban numarasına para yatırılıyor. Özellikle korona geçirmiş ve antikor oluşturmuş kişilerden seçilen bakıcılar, hastanın yanına yerleştikten sonra, taburcu olana kadar dışarı çıkamıyor. Eğer hasta yakını, evde tedavisi sürecek hastasının, bakıcının evinde kalmasını istiyorsa, refakatçi ücreti günlük 1500 ila 2 bin liraya kadar çıkıyor.



14 GÜN KARANTNADA KALIYOR

REFAKATÇİLER gece gündüz hastanın ihtiyaçlarını karşılıyor; yemeklerini yediriyor, ilaçlarını içiriyor ve kişisel bakımlarını yapıyorlar. Hastalar iyileştikten sonra ise kendilerini evlerinde 14 gün karantina altına alıyor, bir semptom gelişirse test yaptırıyorlar. 14 günlük kişisel karantinanın ardından refakatçiler, sağlık sorunları ortaya çıkmadıysa tekrar yeni bir hasta için çalışmaya başlıyorlar.

Fatih ŞENDİL