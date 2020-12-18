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Haberler Ekonomi TCMB ve Azerbaycan MB arasında mutabakat zaptı

ve Azerbaycan MB arasında mutabakat zaptı

ile arasında bir mutabakat zaptı imzalandı. Yapılan açıklamada merkez bankacılığı konusunda iş birliği yapılacağı belirtildi.

TCMB ve Azerbaycan MB arasında mutabakat zaptı

18.12.2020, 15:18

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Azerbaycan Merkez Bankası arasında bir Mutabakat Zaptı imzalandı

TCMB'den yapılan açıklamada "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Azerbaycan Merkez Bankası arasında 14 Aralık 2020 tarihinde merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere bir Mutabakat Zaptı imzalanmıştır. Söz konusu anlaşma kapsamında iki ülke merkez bankası arasında merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır." denildi.

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