Yılbaşında kısıtlı tatile yoğun ilgi

TÜM dünyayı saran korona virüs salgını nedeniyle zor günler geçiren turizm ve otelcilik sektörü yılbaşı öncesi 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte hareketlendi. Tur şirketleri de yılbaşına özel cazip paket programlar hazırlayıp bu dönemi en iyi şekilde değerlendirecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Aralık saat 21.00'den 4 Ocak Pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağı olacağını açıklaması turizm ve otelcilik sektörüne canlılık kazandırdı.

SON DAKİKA FIRSATLARI

VATANDAŞLAR, otellerin yılbaşındaki kısıtlama sürecindeki cazip fiyatlarından yararlanarak 4 gün ve toplamda 80 saati sahile sıfır ya da kar manzaralı kayak otellerinde geçirmeyi tercih ediyor. Otellerde dinlenme fırsatı yakalamak isteyen vatandaşlar şimdiden rezervasyonlarını yaptırmaya başladılar. YILBAŞINDA otel rezervasyonu yaptıranlar genellikle Antalya, Kıbrıs, Çeşme'yi tercih ediyor. Abant, Sapanca, Ağva gibi bölgelerdeki gala programlı oteller ise yılbaşı için daha uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Kıbrıs, Antalya gibi gözde tatil destinasyonlarında ise erken rezervasyon kampanyaları ve son dakika fırsatları takip ediliyor. YILBAŞINA hem tatil yaparak hem de eğlenerek girmek isteyenler müzik programlı yılbaşı otelleri arasından tercih yapıyor. Antalya, Bursa, Bolu ve Kıbrıs'ta birçok otel yılbaşı gala programları ile misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor. Bu oteller arasında en çok Çeşme Boyalık Otel, Bursa'da Grand Yazıcı Otel, Bolu'da Büyük Abant Oteli ve Kartalkaya Grand Kartal Otel, Antalya'da Titanic Delux Golf Belek, Limak Atlantis De Luxe Hotel&Resort ve Sueno Hotels Deluxe Belek ilgi görüyor. İstanbul'a yakın müzik programlı otel arayanlar Elite World Sapanca Convention Wellness Resort oteli tercih ediyor. Bu otellerde açık zenginleştirilmiş büfe, ertesi sabah ise kahvaltı yer alıyor.



TURİZM ve otelcilik sektörünün temsilcileri, yılbaşında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 4 günlük süreçle ilgili Yeni Asır'a şu değerlendirmelerde bulundu.



YÜZDE 30 İNDİRİM YAPTIK TURİZM OTEL YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ İZMİR BÖLGESEL YÜRÜTME

KURULU BAŞKANI GÜNER GÜNEY: Bu 4 günlük süre için çeşitli kampanya ve indirim tarifeleri uyguluyoruz. İzmir'de iki kişi için gecelik fiyatlarımız 400 liradan başlıyor. Geçen yılbaşı bu fiyatlar 600 liraydı. Bu yıl için yüzde 30'a varan indirimler yaptık. Yılbaşı için de '4 gece kal 3 gece öde' kampanyası yapıyoruz. Böylece otellerimizi 31 Aralık Perşembe gününden itibaren cazip hale getirmek istiyoruz. Şu anda yansımalarını almaya başladık. Maske, mesafe ve hijyen kuralları içinde yılbaşı akşamı saat 22.00'ye kadar müzik yayını yapabileceğiz. Biz sadece yılbaşı akşamına özel olarak sürenin 24.00'e kadar uzatılmasının otellerimizi biraz daha cazip hale getireceğini düşünüyoruz. 4 günlük kısıtlama sürecinde en çok Antalya ile birlikte Bursa Uludağ ve Bolu Kartalkaya gibi kayak otelleri tercih ediliyor.





GÜVENLİ TATİLi SEÇİN EGE TURİSTİK İŞLETMELER VE KONAKLAMALAR BİRLİĞİ BAŞKAN

YARDIMCISI BÜLENT TERCAN: Yılbaşındaki 4 günlük kısıtlama otelcilik ve turizm sektörü açısından sevindirici bir gelişme oldu. Otellerimizde çarkların dönmesi sağlanacak. Güvenli Turizm Sertifikası sahibi olan otellerimiz son derece ciddiyetle denetleniyor. Bu konuda misafirlerimizin gönlü rahat olsun. Hiç endişe etmesinler. Yılbaşında da 4 günlük bir tatilimiz var. Misafirlerimiz güven içinde gelip otellerimizde 4 gün boyunca kendi evlerindeymiş gibi gönüllerince tatil yapabilirler.



HAZIRLIKLARIMIZ TAMAM TÜRKİYE OTELCİLER FEDERASYONU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI VE KUŞADASI OTELCİLER BİRLİĞİ

BAŞKANI TACETTİN ÖZDEN: 4 günlük yılbaşı tatilini evde geçirmek istemeyenler otellerde yer ayırtıyor. Otellerimiz hijyen, mesafe konularında çok titizler. Yılbaşında müzik yayını saat 22.00'den sonra yapılamayacak. Ama bu saate kadar misafirlerimiz için her türlü hazırlığı yaptık. Her şey dahil konseptiyle evlerindeki gibi hijyenik bir ortamda yılbaşı gecesi geçirebilecekler. Her imkanndan faydalanabilecekler.



SEKTÖRE OLUMLU YANSIYACAK

TÜRSAB İzmir Bölge Temsil Kurulu Başkanı Kıvanç Meriç: Konaklama belgeleri yılbaşındaki kısıtlamada da geçerli. Müşterilerimizin transferleri de yapılıyor. Otellere ve acentelere şu anda yoğun bir talep söz konusu. Bu 4 günlük kısıtlı tatilin de sektöre olumlu yansıyacağını düşünüyorum.



BAKAN KOCA'DAN UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yılbaşında 4 günlük kısıtlama nedeniyle otellerde ve tatil merkezlerinde rezervasyonların daha da önem kazandığını belirterek "Yılbaşı yeni bir virüs patlamasına neden olmasın" uyarısında bulundu. Bakan Koca "Otellerde de eğlence tarzında herhangi bir organizasyon olmamalı. Kalabalık bir araya gelişlerin olmadığı, dar, en fazla iki, üç kişinin bir araya geldiği bir ortam olmalı. Enfeksiyonun, salgının seyri açısından oteller kaynak olabilir" diye konuştu.

Tolga TEKİN