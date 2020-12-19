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Haberler Ekonomi Bakan Karaismailoğlu: Kuzey Marmara Otoyolu tüm Avrasya Bölgesi'nin ulaşımı ve ticaretinde hayati bir rol oynayacak

Bakan Karaismailoğlu: tüm 'nin ulaşımı ve ticaretinde hayati bir rol oynayacak

Ulaştırma ve : ", sadece Marmara'nın değil, tüm 'nin ulaşımında ve ticaretinde hayati bir rol oynayacaktır." dedi.

Bakan Karaismailoğlu: Kuzey Marmara Otoyolu tüm Avrasya Bölgesi'nin ulaşımı ve ticaretinde hayati bir rol oynayacak

19.12.2020, 14:54

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu 6. Kesim Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Kuzey Marmara Otoyolu, sadece Marmara'nın değil, tüm Avrasya Bölgesi'nin ulaşımında ve ticaretinde hayati bir rol oynayacaktır." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "İki kıtayı birbirine bağlayan, Avrasya'nın lokomotifi Marmara'nın itici gücü Kuzey Marmara Otoyolu sayesinde araçların şehir içi trafiğine girmeden yüksek standartlı, kesintisiz, emniyetli ve konforlu bir yol ile transit geçişi sağlanacaktır." diye konuştu.

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