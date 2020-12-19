BERTO ve Ziraat Bankası tedarik protokolü imzaladı

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın'ın katılımıyla gerçekleştirilen Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansman Projesi lansmanının ardından Bergama Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Ürper ve Bergama Ziraat Bankası Şube Müdürü Yunus Katı arasında da bir protokol imzalandı. İmzalanan protokol ile Bergama, Dikili ve Kınık'ta bulunan BERTO üyeleri, ciro ve kredibilitelerine göre belirlenecek limitler dahilinde ticari mal alım-satımlarında kolay finansman imkanından faydalanabilecek. Başkan Ürper, "TOBB önderliğinde hayata geçirilen bu protokol sayesinde üyelerimiz 540 güne kadar vade ve düşük maliyet avantajından yararlanıp, alım ve satımlarda tahsilat ile uğraşmadan güven içinde ticaretlerini yapabilecekler. Üyelerimizin bu zorlu süreci en rahat şekilde atlatabilmeleri için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.