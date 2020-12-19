Kıyı balıkçılarına 13, 7 milyon ödendi

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, küçük ölçekli geleneksel kıyı balıkçılarına dün 18.00'den sonra 13 milyon 733 bin lira destekleme ödemesi yapıldığını açıkladı. Türkiye'deki balıkçılık filosunun yüzde 90'ını küçük ölçekli balıkçıların oluşturduğunu ifade eden Pakdemirli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde balıkçıları yalnız bırakmadıklarına dikkati çekti. Pakdemirli, kıyı balıkçılığının yanı sıra su ürünleri yetiştiriciliğine, işlenmiş su ürünlerine, balon balığı avcılığına, balıkçıların alet, ekipman alımına da destek vermeye devam ettiklerini aktardı.