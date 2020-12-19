Poşet fiyatları değişecek mi? Market poşetlerine zam geldi mi? 2021 yılı poşet fiyatı...

Paralı plastik poşette yeni fiyatları belirlemek için önceki gün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Eyyüp Karahan başkanlığında 'Plastik Poşet Fiyat Belirleme Komitesi' toplandı. Plastik poşet üreticileri ve perakendecilerin de yer aldığı toplantıda ortak görüş fiyatların sabit kalması yönünde oldu.

Gelecek yıl poşet fiyatlarının yine aynı kalacağı; devlete ve perakende satış noktasına kalan payda ise değişiklik yapılacağı öngörülüyor. Ortak kararla birlikte üretici ve tüketicilerin korunması hedefleniyor.

Söz konusu toplantının ardından açıklamalarda bulunan Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, "2020 yılında plastik poşet fiyatlarının artmaması için Bakanlığın fiyat belirleme komisyonu toplantısına, PAGEV olarak katıldık. Gelir İdaresi Başkanlığı, TESK, Türkiye Perakendeciler Federasyonu, ASD, TAMPF ve TOBB'un katılım gösterdiği toplantıya ayrıca büyük market zincirleri ve poşet üreticileri de katılım sağladılar" dedi.

'RAKAM GÜNCELLENİR'

Milliyet'te yer alan habere göre perakendeciler, tüketiciler ve üreticiler açısından olayın tüm boyutlarının değerlendirildiğini belirten Eroğlu, "Komisyonda 25 kuruş olan fiyatın artırılmaması yönünde ortak bir karar çıktı. Fiyatlar konusunda bakanlığımız da olumlu yaklaştı. Bakanlığın komitenin aldığı bu ortak kararı yıl başında yapılacak düzenlemede esas alacağını umuyoruz" diye konuştu.

Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar'a göre uygulanacak taban ücretin 25 kuruştan az olmamak üzere bakanlıkça oluşturulacak komisyon aracılığıyla belirlendiğini ve her yıl için rakamın güncellendiğini de hatırlatan Eroğlu, şunları anlattı:

"Geçen yıl Hazine'ye giden 15 kuruş 18 kuruşa çıkmış marketlerin aldığı pay ise 10 kuruştan 7 kuruşa düşerek tüketicinin ödediği 25 kuruş sabit kalmıştı. Dolayısıyla bizlerin talebi; satış noktalarındaki, tüketiciye yönelik plastik poşet fiyatlarının 2021 yılında da artırılmaması yönünde oldu. Bu şekliyle Hazine'ye giden 18 kuruş artacak, ancak vatandaşın ödediği 25 kuruş artmayacak. Böylece çevre için yapılan bir uygulamada, satış noktalarının eskiden bedel almadan verdiği poşetlerden ekstra bir katkı almasının da önüne geçilmiş oldu. Bu yıl Maliye'nin yeniden değerleme oranı olan yüzde 9.1 göz önüne alındığında 2021'de poşet ücreti 25 kuruş kalırken bu bedelin 19.6 kuruşu Hazine'ye giderken, 5.4 kuruşunun perakende satış noktası kalacağı öngörülüyor."