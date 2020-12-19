Tarımda dijitalleşmeyi bu yıl ön planda tuttuk

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Sabah 35. Yaş Sektör Buluşmaları" Programı'nda Tarım-Gıda Paneli'nin açılış konuşmasında bakanlık olarak bu yıl dijital dönüşüme daha fazla önem verdiklerine işaret etti. Pakdemirli, bu kapsamda 15 yıl aradan sonra düzenlenen 3. Tarım Orman Şurası'nda tarımsal inovasyon ve dijitalleşmenin ön planda tutulduğunu dile getirdi.

YÜZDE 60 ARTACAK

Pakdemirli, tarım ve gıdada tam bağımsız olabilmek için "yerli üretim" ve "kendine yeterlilik" kavramlarının önemli olduğunu ifade etti. Bu yıl, ülke tarımı adına dijital bir devrime imza attıklarına dikkati çeken Pakdemirli, "Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) kısaca, üretici ve tüketiciyi buluşturan bir platform. Arkasında tarıma değer katacak birçok faktör var" ifadesini kullandı. Ülkenin ilk yerli ve milli elektrikli traktör prototipini ürettiklerinin, 20 adet için seri üretime geçtiklerinin altını çizen Pakdemirli, Elektrikli Bahçe Traktörü Prototipi Geliştirme Projesi'nin çalışmalarının da devam ettiğini anlattı. 2050'de nüfusta yaklaşık yüzde 30 artış öngörüldüğüne, kişi başına düşen işlenen tarım arazisi miktarında ise yüzde 20 azalma beklendiğine dikkati çeken Pakdemirli, bugünkünden yüzde 60 daha fazla gıdaya ihtiyaç duyulacağını kaydetti: "Diğer önemli kavramlar ise gıda kaybı ve israfı. Biz de 'Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık' diyerek, toplumsal farkındalık kampanyasını hayata geçirdik."



'TARIMSAL KURAKLIK VAR' DEMEK IÇIN ERKEN

TARIM ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Türkiye'de tarımsal kuraklık gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirterek, "Bir miktar meterolojik susuzluk yaşansa da yağış artışları olan yerler de var. Örneğin Güneydoğu Anadolu'da yağış artışı söz konusu" dedi. Tarımsal üretimde önemli bir veri olarak kabul edilen buğday rekoltesinin bu yıl 21.5 milyon ton civarında olmasını beklediklerini dile getiren Özkaldı, "2021'de bir olumsuzluk beklemiyoruz. Türkiye'de tarımsal kuraklık var demek için çok erken" ifadelerini kullandı. Ziraat Bankası Tarımsal Grup Başkanı Ferhat Pişmaf ise, tarımsal kredilerin toplam kredi miktarı içinde yüzde 20'lik bir pay aldığını söyledi.