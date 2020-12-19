Trafik cezaları ile ilgili çok önemli adım! Artık...

Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'ne güncellemeler geldi. UYAP'taki yeniliklerle birlikte hukuk, idari, icra ceza, koruma tedbiri nedeniyle tazminatlara ilişkin dava açılışları internet üzerinden gerçekleştiriliyor. Bununla birlikte trafik cezası ve idari para cezalarına karşı itiraz etmek de UYAP üzerinden yapılacak. Hürriyet'in haberine göre Sulh ceza hakimliğine de itirazların yapılacak olması mahkemelerde hem evrak yükü hem de iş yükünün azaltılmasını sağlıyor.

MAHKEMEYE GİTMEDEN DAVA AÇILIYOR

Adliyelerdeki yoğunluğun internet üzerinden açılacak olan davalarla azalması hem davacıları hem de adliye çalışanlarını rahatlatıyor. İnternet üzerinden açılan davaların ödemeleri de yine online olarak gerçekleştiriliyor. Avukatlara da kolaylık sağlayan sistem ile yargılamaların daha hızlı olması hedefleniyor.

TRAFİK CEZALARINA İTİRAZ ÖNEMLİ

Trafik cezalarına itiraz ederken haklı sebepler öne sürülmesi gerekiyor. Bunlar;

-Kişilerin adına kesilen cezaların trafik ihlalinden kaynaklanması durumunda itiraz edilmesinin hakkı saklı tutulmuştur.

-Radar uyarı levhasının olmadığı noktalarda; radar sisteminin hız kontrolü sonrasında herhangi bir hız cezası kesilmişse karar Yargıtay tarafından net bir şekilde iptal edilir.

-Cezanın sonrasında herhangi bir fotoğraf ve delil bulunmuyorsa ve yalnızca ceza tespit tutanağı varsa delil yetersizliğinden itiraz edilebilir.

-Belediye bölgelerinde yeteri kadar otopark hizmetinin bulunmaması durumunda; şehrin büyük bir kısmını kapsayacak bir park yasağı uygulaması getirilmişse park konusunda kesilen cezalara itirazda bulunabilir.

NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Trafik cezalarına itiraz etmek için belirlenen belgeler ile ikamet adresine en yakın Sulh Ceza Hakimliğine başvurulması gerekiyor. Vatandaşların yüzüne okunan cezalarda kesim tarihinden itibaren 15 gün içinde, plakaya yazılan cezalarda ise kişiye tebliğ edilen tarihten itibaren 10 iş günü içinde itiraz hakkı bulunuyor. Trafik idari para cezasına itiraz etmek için gerekli olan belgeler yasa ile şöyle belirlendi:

Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı tebligatının fotokopisi

Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağının fotokopisi

Sulh Ceza Hakimliği'ne yazılan dava dilekçesi

Trafik cezası kesilen araca dair ruhsat belgesinin fotokopisi

Araç sahibinin ehliyet ve kimlik kartının fotokopisi

Ceza ödemesi yapıldıysa ödemeye dair banka dekontu

Başvuru sonrasında duruşma yapılmadan dilekçede yer alan bilgiler ışığında mahkeme karar verir. Ancak bazı olağanüstü durumlarda mahkeme tarafları dinlemek için belirli bir günde ve saatte çağırabilir. Dinleme sırasında dilerse tarafların avukatları da salonda hazır olarak bulunabilirler. Kararın olumlu ya da olumsuz sonucu kişilere tebligat ile gönderilir.