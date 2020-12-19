‘Yapılan aşılarda hiçbir yan etki ortaya çıkmadı’

Hacettepe Üniversitesi Aşı Enstitüsü Müdürü ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, aşı gönüllüsü 7 bin 500 kişinin aşılandığını ve hiçbirinde herhangi bir yan etki görülmediğini dile getirdi. Ünal, Çin menşeli Kovid-19 aşısının Faz 3 çalışmaları için 20 binin üzerinde gönüllünün başvuruda bulunduğunu söyleyerek, "Beklediğimizden fazla müracaat oldu. 21 binden fazla aşı yaptırmak isteyen var. Tedbirlerle beraber toplumun yüzde 60'ı aşılandığında salgın duracak" dedi.

YÜZDESİNİ BULACAĞIZ

Aşı olan kişilerden belli sayıdaki vatandaşta hastalık meydana geleceğine dikkat çeken Ünal, "Her gelen kişi aşılanmıyor, Faz 3 çalışması bu. İkisi gerçek aşı, birisi boş aşı oluyor. Hasta olanlar belli sayıya ulaştığında kod kırılacak. Kod kırılması ise şu demek. Kime boş ya da normal aşıyı verdiğimizi bilmiyoruz. Açıp bakacağız ve 100 kişiden kaçı aşı kolunda, kaçı aşı verilmeyen kolda. Pfizer üzerinden örnek verelim; aşının yüzde 90 koruyucu olduğu açıklandı. Kod kırıldığı zaman hasta olmuş 100 kişinin 90'ı aşı olmayan kolda, 10'u aşı olan kolda. Yani aşı 100 kişiye yapıldığında 90'ında hastalığa mani oluyor anlamına geliyor. Niye 100'de 100 değil. Çünkü bu immün sisteminin, savunma sisteminin ne kadar iyi cevap verdiğiyle ilişkili. Yüzde 90 koruma iyi rakam" diye konuştu.



Prof. Dr. Serhat Ünal

GÖZLER BREZİLYA'DA

Dünya Sağlık Örgütü'nün, "Yüzde 60 ve üzerinde koruyucu bir aşı olursa, salgını durdurabiliriz" açıklamsı yaptığını hatırlatan Prof. Dr. Ünal, "Sadece Türkiye'de değil, Brezilya ve Endonezya'da da çalışmalar sürüyor. Brezilya'da bizden daha fazla kişi aşılanmış durumda, 10 bini geçti. Onlar kodun kırılıp, etkinlik çalışması sonuçlarını 23 Aralık'ta açıklayacak. Bu bizim için de bir gösterge olacak" dedi.



EMNİYETİNDEN ŞÜPHE YOK

PROF. Dr. Serhat Ünal, gönüllülerin internetten ve açıklanan telefon hattından başvurduklarını bildirerek, "Müracaatlar, mesleklerine, risk gruplarına göre değerlendiriliyor. Tamamının aşılanmasına gerek olacak mı bilmiyorum. Kod kırmaya kadar gider bu iş. Esas amacımız, Faz 3'te bu aşının yan etkisinin kabul edilebilir olduğunu göstermek. Emniyetinden zaten bir şüphemiz yok. 13 bin kişiyi aşılayacak kapasitemiz var. Ya bu rakama ulaşacağız ya da yeteri sayıda hasta meydana gelmişse kodu kırıp çalışmayı sonlandıracağız. Ancak şu ana kadar 7500 kişiyi geçtik, aşı yapılanlarda olumsuz bir etkiye rastlanmadı. Ufak tefek ateşlenme oldu ama bu normal reaksiyon" dedi.

Fatih ŞENDİL