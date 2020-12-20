Aylık bağlanması için SGK da harekete geçti

Kovid 19'dan vefat eden sağlıkçıların yakınlarına aylıkları kısa sürede bağlanacak. Sağlık Bakanlığı'nın ardından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) da konuyla ilgili harekete geçti. Kurum Sağlık Bakanlığı'ndan (Kovid-19) nedeniyle vefat eden sağlık çalışanlarının meslek hastalığı ve vazife malullüğüne ilişkin işlemlerinin yapılabilmesi için gerekli evrakları istedi.

KURUMA GÖNDERİLECEK

SGK'den yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle vefat eden sağlık çalışanlarının meslek hastalığı ve vazife malullüğüne ilişkin işlemleri konusunda yol haritası belirlendi. SGK'nın Bakanlığa ilettiği yazıda, "Görevi nedeniyle Kovid- 19'a yakalanarak vefat eden sağlık çalışanlarından, kadrolarına göre; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi (memurlar) kapsamında olanlar Vazife Malullüğü, (a) bendi (işçiler) kapsamında olanlar ise Meslek Hastalığı kapsamında değerlendirilebilecektir" denildi. Kovid-19 nedeniyle vefat eden memur statüsündeki sağlık çalışanlarının tüm başvurularının hızla SGK'ya gönderilmesi istenen yazıda ayrıca 5510 sayılı Kanun'un 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sağlık personelinin hak sahiplerinin ilgili SGK İl Müdürlükleri ile merkez müdürlüklerine başvuru yapmaları yönünde bilgilendirilmeleri gerektiği de kaydedildi.

HALEN 2 KİŞİ MAAŞ ALIYOR

Şu ana kadar sağlık çalışanlarının bireysel başvurularının ivedilikle değerlendirildiğine ve aylıkların bağlandığına dikkat çekilen açıklamada "Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına ilişkin yapılacak başvurular için SGK İl Müdürlüklerinde özel personel görevlendirildi. Bu görevlilere işlemlerin titizlikle ve hızla sonuçlandırılması talimatı verildi" denildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geçen hafta Meclis'te yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar bize ulaşmış olan 5 başvuru var, 2'si memur statüsünde ve biz ikisinin de vazife malulü kapsamında aylıklarını bağladık. SGK'ya gidiyor, şartları ve illiyet bağı kurulursa 4A veya 4C oluşuna göre sağlık çalışanımız vazife malulü ya da meslek hastalığı oluyor. İlliyet bağı kurulup gerekli dokümanlar ve şartlar sağlandığı sürece" ifadelerini kullanmıştı.



ÖZELLER DE DAHİL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın COVID- 19 tanısı alan sağlık çalışanlarının vazife malullüğü ve meslek hastalığı başvurularının hızla sonuçlandırılacağını açıklamasının ardından Sağlık Bakanlığı'nca 81 ilin valilerine gönderilen genelgede, üniversitelere bağlı sağlık kurum ve kuruluşları ile özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan sağlık çalışanlarına ilişkin onaylanmış başvuruların da ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu il müdürlüğüne yapılacağı belirtildi.