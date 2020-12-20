Prim borçlarını yapılandırmada son 12 gün

İzmir Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Ekrem Gülcemal, 17.11.2020 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile ilgili olarak işveren ve sigortalılara açıklamalarda bulundu. Gülcemal, 2020 Ağustos ayı ve öncesi dönemlere ait olan sigorta primlerinin, genel sağlık sigortası primlerinin, 4/b sigortalıların primleri ve daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak kurum alacaklarının, yersiz ödenen gelir ve aylıkların, iş kazası, meslek hastalığı, malullük durumlarından kaynaklı rücu alacakların, Kurum tarafından kesilen idari para cezalarının ve fark işçilik tutarlarının yapılandırma kapsamında yeniden hesaplanarak peşin ya da taksitler halinde ödenebileceğini ifade etti.

ÖDEME PLANI ÇIKARTIN

Yapılandırma kanunundan faydalanarak indirimlerden faydalanmak isteyen işveren ve sigortalıların başvuru süresinin 31.12.2020 tarihinde biteceğini hatırlatan Gülcemal, işverenler ve sigortalıların yapılandırma başvurularını şahsen veya posta yolu ile yapabileceklerini ancak pandemi nedeni ile online başvuruya öncelik verilmesi gerektiğini ifade etti. Gülcemal, "İşverenler yapılandırma başvurularını 31.12.2020 günü saat 23:59'a kadar e-sigorta aracılığı ile Bağ-Kur sigortalıları ise yine 31.12.2020 günü saat 23:59'a kadar e-Devlet üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu hizmetlerinde yer alan "SGK Borçlarının Yapılandırılması" uygulamasına girerek hem yapılandırmalarını yapabilir hem de ödeme planlarını çıkartabilirler." diye konuştu.