THY Teknik A.S, ilk yerli ve milli sunucu ile modemini üretti

Türk Hava Yolları (THY) Teknik A.Ş. Türkiye'nin ilk yerli ve milli sunucu ve modemini üretti. THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, uçaklarda; medya içeriklerinin (film, müzik, video, gazete, dergi, magazin vb.) depolanmasına, anlık internet erişimine ve istendiğinde içeriklerin yolcular ile paylaşılmasına imkan sunan bir medya kaynağı olan "sunucu" ile havayolu seyahati eğlenceli bir deneyime dönüşüyor. Tasarımı ve üretimi THY Teknik A.Ş. tarafından gerçekleştirilen, dahili belleğinde 6 Terabayt (TB) veri depolamaya imkan sağlayan yerli sunucu muadili ürünlere göre 3 kat daha büyük bir veri depolama kapasitesine sahip.

EASA'DAN ONAY ALDI

THY Teknik A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Karaman, "Havacılık sektöründe başlatılan yerlileştirme çalışmalarına tüm gücümüzle destek oluyoruz. Son olarak ilk yerli ve milli modem ve sunucusunu üretmenin gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı. Ürünlerin, Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı'ndan (EASA) onay aldığı bildirildi.