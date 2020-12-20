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Haberler Ekonomi Yunusemre’nin çiftçiye fidan destegi sürüyor

Yunusemre’nin çiftçiye fidan destegi sürüyor

Yunusemre’nin çiftçiye fidan destegi sürüyor
Giriş Tarihi: 20.12.2020

HER yıl üreticilere binlerce fidan dağıtarak destek olan Manisa Yunusemre Belediyesi, 2021 yılında da çiftçinin yanında olacak. Fidan yardımından faydalanmak isteyen üreticilerin talepleri 21 Aralık 2020 ile 15 Ocak 2021 tarihleri arasında Yunusemre Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nde toplanacak. Üreticilerin belediyeye şahsen başvuruda bulunmaları gerekirken, en az bir en çok beş dekar arazisi olana fidan desteği sağlanacak. Çalışmalar kapsamında üreticilere 2021 yılında ceviz, badem, incir ve zeytin fidanı dağıtılacak.

CÜNEYT HASÇELİK

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