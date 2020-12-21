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Haberler Ekonomi Çanakkale’de seracılık destekle 113 köye yayıldı

’de seracılık destekle 113 köye yayıldı

Çanakkale’de seracılık destekle 113 köye yayıldı
Giriş Tarihi: 21.12.2020

ÇANAKKALE'DE devlet destekleriyle büyüyen sera tarımı, domates, marul, salatalık roka, dereotu başta olmak üzere çok çeşitli ürün yelpazesiyle, üretimi yılın tamamına yaymak isteyen çiftçilere yeni gelir kapısı oldu. Kentte son yıllarda üreticilerden ilgi gören sera tarımı, 113 köyde 303 üretici tarafından toplam 900 bin metrekare alanda yapılıyor. Çanakkale Ziraat Odası Başkanı İsmail Kaya, "Devlet ciddi şekilde, yüzde 50 gibi, seranın maliyetine yardımcı oluyor. Bu imkanlardan faydalanmamız çok kıymetli. Tarımın gelişmesine ve değişmesine ayak uydurmamız açısından kış aylarında da bölgemizde üretime devam edebilmemiz kazancımıza kazanç katacaktır. 8-9 ay seralarımızda üretim var" diye konuştu.

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