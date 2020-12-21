Çayı limonla tüketin

GÜN içerisinde çok fazla miktarda çay tüketen insanlarda demir eksikliği, buna bağlı olarak da kansızlık görülebilir. Çaya limon ilave edildiğinde vücudun demir emilimi için ihtiyaç duyduğu C vitamini alınmış olur. Siyah çayı limonlu içmenin faydaları bununla sınırlı değil. Ayrıca limon mide ve sindirim sistemini rahatlatır. Çaya lezzet katar. Limon yağ yakıcı özelliğe sahiptir. Metabolizmayı hızlandırır. Bu açıdan bakıldığında limonlu çayın yağ yakımını hızlandırarak zayıflamaya yardımcı olduğunu söylenebilir.