DASK’ın hasar ödeme gücü 40 milyara çıkarıldı

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Türker Gürsoy, Türk Reasürans'ın yönetiminde kasım ayı itibarıyla Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun (DASK) hasar ödeme gücünün 40 milyar TL'ye yükseltildiğini belirterek, "DASK, tüm planlarını olası İstanbul depremini göz önünde bulundurarak yapıyor. Depreme hazır olmak için DASK'ın operasyonel ve finansal gücünü artıracak çalışmalar gerçekleştiriliyor." dedi. SEDDK Başkanı Gürsoy, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın "Sabah 35. Yıl Sektör Buluşmaları" etkinliğinde DASK'ın hasar yönetimi performansını çok başarılı bulduğunu, İzmir depremi sonrasında hasar tespit çalışmalarını hızla sonuçlandırıp tazminat ödemelerine başlandığını bildirdi.



TÜRKİYE KUMBARASI

DASK olarak hedeflerinin ülke genelinde depreme karşı finansal önlem olarak Türkiye kumbarasını oluşturmak olduğunu ifade eden Gürsoy, "Bunun için sadece günde ortalama 44 kuruş ayırmak yeterli. Türkiye geneli için ortalama prim senelik 162 TL" dedi. Türkiye genelinde Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi sayısı 10 milyonu aşarken sigortalılık oranının yüzde 57 düzeyinde olduğunu ifade eden Gürsoy, "İzmir depreminde bugüne kadar toplam 23 bin 500 hasar ihbarı alındı ve sonuçlanan dosyalar için de 190 milyon TL ödeme yapıldı. 24 Ocak'ta gerçekleşen Elazığ merkezli deprem için 240 milyon TL ödeme yapılmıştı. İzmir depreminden sonra yapılan ödemelerle de birlikte DASK'ın kuruluşundan bu yana gerçekleştirilen toplam ödeme tutarı 630 milyon TL'ye ulaştı" bilgisini verdi.



DEPREMDEN SONRA YÜZDE 118 YÜKSELDİ

SEDDK Başkanı Gürsoy, İzmir'de ve Ege Bölgesi'nde depremin ardından Zorunlu Deprem Sigortası'na ilgide çok ciddi bir artış olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: "30 Ekim verilerine göre, Ege Bölgesi'nde DASK sigortalılık oranı yüzde 54 seviyesindeydi. Depremden sonraki ilk hafta Ege Bölgesi'nde günlük poliçe üretimi yüzde 118 artış gösterdi. Şu anda da deprem öncesine göre günlük yüzde 8 artış ile devam ediyor. Depremin ardından İzmir'deki Zorunlu Deprem Sigortalı konut sayısı 635 binden 686 bine ve sigortalılık oranı yüzde 61'e yükseldi."