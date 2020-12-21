Kramplara karşı kaya tuzu

TUZ, deniz ve kaya tuzu olmak üzere iki kaynaktan elde edilir. Kalsiyum, magnezyum, potasyum, fosfor, selenyum vb. mineraller bakımından zengin olan kaya ve deniz tuzunun rengi çoğunlukla beyazdır. Diğer rafine tuzlardan daha sağlıklıdır. Tükettiğiniz tuz içeren besinlere ve kaybettiğiniz sıvıya göre değişmek üzere günlük 5 veya 6gram tuz tüketimi uygun görülmektedir. Uygun düzeyde doğal tuz tüketimi, vücudun potasyum ihtiyacını sabit tutarak kas kramplarını ve spazmlarını önleyerek ağrıları azaltır.