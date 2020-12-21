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Haberler Ekonomi Mandalinada yüksek rekolte ve talep sevinci

Mandalinada yüksek rekolte ve talep sevinci

Mandalinada yüksek rekolte ve talep sevinci
Giriş Tarihi: 21.12.2020

BU sezon yeni tip korona virüs (Kovid-19) nedeniyle talebin yüksek olduğu mandalina, üreticisinin yüzünü güldürdü. Ekim ayının ortalarında hasadına başlanan mandalinada üretici, son yılların en güzel sezonunu geçiriyor. Rekoltenin geçen seneye göre yüzde 25 fazla olmasına rağmen artan talep nedeniyle fiyatlarda düşme yaşanmıyor. Bahçede toplu olarak kilogramı ortalama 2 liradan işlem gören mandalina, market raflarında ise 4-5 liradan satılıyor.

SALGINDA İHRACAT HIZ KESMEDİ
İzmir Ziraat Odaları Birliği Başkanı İbrahim Erdallı, "Salgınla birlikte narenciye ürünlerine yoğun talep oldu. Bu sene rekolteyle birlikte fiyatlar da çok iyi. Normalde rekolte yüksek olunca fiyat düşer ancak bu yıl pandemi nedeniyle bir istisna yaşadık." dedi. İç piyasadaki talebin yanında yurt dışından da ciddi talep olduğuna işaret eden Erdallı, "Başta Rusya ve Avrupa ülkeleri olmak üzere ihracatımız hız kesmeden sürüyor. Son olarak Afrika'ya doğru bir tır yola çıktı. Sebze sezonu da çok iyi gidiyor" dedi.

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