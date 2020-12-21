Pandemide 1393 kooperatif açıldı

TİCARET Bakanlığı, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını şartlarına karşın yıl içinde birçok proje ve etkinlikle kooperatiflerin desteklenmesi ve tanıtılması amacıyla faaliyetler yürütürken, ocak-kasım döneminde açılan kooperatif sayısı yıllık bazda yaklaşık yüzde 32 artarak 1393 oldu. Bakanlık KOOP-DES, Kooperatifçilk Otobüsü ve KOOPBİS gibi birçok proje ve etkinlikle faaliyetler yürütüyor. Desteklenmesi kararlaştırılan 133 kooperatifin 143 projesinin toplam tutarı 18 milyon 128 bin 870 lira, toplam hibe tutarı ise 13 milyon 648 bin 399 lira olarak gerçekleşti. TOBB verilerine göre 11 ayda 564 kooperatif faaliyetlerine son verirken, 368 kooperatif tasfiye edildi. Bu sürede kooperatiflerin 614'ü konut yapı 338'i işletme, 171'i tarımsal kalkınma alanında işbaşı yaptı.