Süreçten güçlenerek çıkacağız

Savunma Sanayisi Başkanı (SSB) İsmail Demir, ABD Hazine Bakanlığı'nın yaptırım kararı sonrası, milli savunma alanını ve sektörün geleceğini değerlendirdi. Demir, ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası, (CAATSA: Countering America's Adversaries Through Sanctions Act) kapsamındaki son hamlesine karşın Türk savunma sanayisinin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu süreçten de güçlenerek çıkacağını söyledi. Demir, "Bu karar, Türkiye'ye yaptırım demek değil. Karar SSB'yi, beni ve ekibimden 3 arkadaşımı kapsıyor. MSB ve savunma sektörümüz bu kapsama girmiyor" dedi. "2023'te, Milli Muharip Uçağımızı bütün dünyaya göstereceğiz" diyen SSB Başkanı Demir, "Ağır mühimmat taşıyan, havadan havaya füze atan İHA'larımız yakında geliyor" mesajı verdi. Yaptırım kararından sonra trafiğin daha da arttığını belirten Demir, Ukrayna, Belarus ve Endonezya ile bakanlar seviyesinde önemli anlaşmalar imzaladıklarını, Tunus'a İHA satışı gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

OKAN MÜDERRİSOĞLU/ANKARA