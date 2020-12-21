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Ucuz gıda için 2021 eylem planı hazır

Ucuz gıda için 2021 eylem planı hazır
Giriş Tarihi: 21.12.2020

HÜKÜMET, salgınla mücadele sürecinde talebin arttığı tarım ve gıda ürünlerinde yüksek fiyat artışlarını önlemek ve gıda enflasyonuyla mücadele etmek amacıyla 2021 yılı yol haritasını hazırladı. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan başkanlığında gerçekleşen Gıda Komitesi toplantısında, üretim, ticaret, stoklama, dağıtım, ani fiyat dalgalanmalarına karşı alınacak tedbirler, bazı gıda ürünlerinde eksiklik yaşanmaması için atılacak adımlar ve maliyetleri düşürecek yapısal çözümler değerlendirildi. Ucuza tüketim seferberliği kapsamında ürün bazında tedbirler alınacak, ihtiyaca göre vergiler yeniden düzenlenecek, bazı ürünlerde ihracat kısıtlamasına gidilebilecek, kritik ürünlere alım garantisi verilecek. 81 ilde arz açığı ürünlere öncelik verilecek, stok ve piyasa takibi etkin şekilde yapılacak.

HAZAL ATEŞ

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