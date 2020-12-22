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Haberler Ekonomi 65 yaş üstü ve engellilerin elektriği 3 ay kesilmeyecek

65 yaş üstü ve engellilerin elektriği 3 ay kesilmeyecek

65 yaş üstü ve engellilerin elektriği 3 ay kesilmeyecek
Giriş Tarihi: 22.12.2020

ENERJİ Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, 65 yaş üstü, engelli, şehit ailesi ve gazilerin elektriklerinin borcundan ötürü 3 ay boyunca kesilemeyeceğini belirterek, "Tedarik şirketleri bu borcu 4 aya kadar taksitlendirebilecek" dedi. Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğini önümüzdeki günlerde karara bağlayacaklarını belirten Yılmaz, şunları söyledi: "Burada çok önemli yenilikler getiriyoruz. Vatandaşlarımız artık evinden, telefonla ya da internet üzerinden abonelik başvurusu yapabilecek. Mağduriyet oluşmaması için cuma günleri, resmi ve dini bayramlarda ve bu bayramların bir önceki gününde elektrik kesme işlemi yapılamayacak."

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