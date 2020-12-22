Asgari ücrette kritik toplantı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2021 yılının asgari ücretini belirlemek için üçüncü toplantısını bugün Türk-İş'in ev sahipliğinde yapacak. Bu hafta sonuna kadar yapılacak son toplantı ile milyonlarca asgari ücretlinin merakla beklediği asgari ücret tutarı netleştirilecek. Yeni asgari ücretle birlikte çalışma ve sosyal güvenlikte birçok ödeme kalemi ile cezalar da yeniden belirlenecek. Yirmi milyona yakın işçi, memurun asgari geçim indirimi artarken, GSS primi, ihbarkıdem tazminatı, askerlik, doğum borçlanması tutarı da değişecek. Bu yıl bekâr bir işçi için 220.73 lira olan asgari geçim indirimi yüzde 12 artışla 247.21 lira, yüzde 20 artışla ise 264.87 lira olacak.

MİLYONLAR BEKLİYOR

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında sona yaklaşılıyor. Kovid-19 tedbirleri kapsamında çevrim içi düzenlenecek toplantıda, bugün işçi kesimini temsil eden Türk-İş heyeti sunum yapacak. Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları temsilcilerinin ekonomik veri ve raporları sunduğu geçen haftaki toplantının ardından bu hafta da TÜİK temsilcileri zam pazarlığında dikkate alınan bir işçinin asgari geçim tutarını paylaşacak. TÜİK'in bir işçinin asgari geçim tutarını paylaşmasının ardından tarafların ilk rakamları da dile getirmesi bekleniyor. Kurum, geçen yıl bir işçinin asgari geçim tutarını ağır işlerde 2 bin 331 lira, orta işlerde 2 bin 86 lira, hafif işlerde ise bin 940 lira olarak açıkladı. Asgari ücret belirleme sürecini bu yıl Hak-İş ve DİSK ile iletişim içinde yürüten Türk-İş, ilk rakamı işveren ve hükümetin masaya getirmesini istedi. İşveren kesimini temsil eden TİSK ise asgari ücret işveren desteğinin yüzde 5'ten yüzde 6'ya yükseltilmesi ve bu oranın toplu iş sözleşmeli iş yerlerinde yüzde 7 olarak uygulanmasını talep etti. Orta Vadeli Program'daki yüzde 8'lik enflasyon tahminine göre artış yapılırsa asgari ücret 3 bin 178 lira, net asgari ücret 2 bin 510 lira olacak.



ONLARCA KALEMİ BİRDEN ETKİLİYOR

BU yıla yüzde 15.2 zamla girilirken, yeni asgari ücret asgari geçim indirimi, genel sağlık sigortası primi, ihbar-kıdem tazminatı, askerlik, doğum borçlanması tutarlarını da değiştiriyor. 1 Ocak 2021 itibariyle en düşük aylık ihbar ve kıdem tazminatı, emzirme yardımı da yükselecek. Genel Sağlık Sigortası primi, evde bakım, 65 yaş aylığında da çeşitli avantajlar getirecek. Asgari ücret, halen bekâr bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 2 bin 501 lira 55 kuruş olarak hesaplanıyor.

Hazal ATEŞ