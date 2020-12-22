Çin’e 2. ihracat treni yola çıktı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye'den Çin'e gidecek ikinci ihracat yük treninin 42 vagon/konteyner içerisinde bin 400 adet buzdolabı yüküyle 20 Aralık saat 19.05'de Çerkezköy'den hareket ettiğini açıkladı. Türkiye'den Çin'e hareket eden ilk ihracat treni, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katıldığı törenle 4 Aralık'ta İstanbul'dan uğurlanmış, toplamda 8 bin 693 kilometre yol kat edip; 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçtikten sonra 19 Aralık'ta Çin'in Xi'an şehrine ulaşmıştı. Ulaştırma Bakanlığı, Türkiye'den Çin'e gidecek ikinci ihracat yük treninin de yola çıktığını bildirdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Xİ'AN KENTİNE GİDİYOR

"Türkiye-Çin arasında ikinci ihracat treni Çerkezköy'den 42 vagon/konteyner içerisinde bin 400 buzdolabı yüküyle 20 Aralık 2020 günü 19.05'de Çerkezköy'den hareket etmiştir. Toplam uzunluğu 770 metre olan ihracat treni bu sabaha karşı Marmaray'dan geçmiş, İzmit'e (Köseköy) ulaşmıştır. Burada gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından gün içerisinde Çin Xi'an şehrine doğru yoluna devam etmiştir."



2 KITA, 2 DENIZ VE 5 ÜLKE GEÇECEK

ULAŞTIRMA Bakanlığının açıklamasında ihracat treninin Türkiye'nin Asya-Avrupa arasındaki transit taşımacılığın merkezi haline geleceğinin en önemli kanıtı olduğu vurgulanırken; ihracat treninin takip edeceği güzergâh bilgileri de paylaşıldı. Türkiye içinde İstanbul Marmaray-İzmit Köseköy- Eskişehir-Ankara-Kırıkkale-Sivas- Erzincan-Erzurum-Kars güzergâhını izleyecek trenin, Ahılkelek İstasyonu'ndan yurt dışına çıkış yapacağı bildirildi. Yurt dışı parkurunda ise; sırasıyla Gürcistan-Azerbaycan- Hazar Denizi Geçişi Kazakistan ve Çin'in Xi'an şehrinde yolculuğu son bulacak olan trenin, toplamda 42 konteyner içinde soğutucu taşıyacağı ve trenin toplamda 8 bin 693 kilometre yol kat ederek; 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçeceği bilgisi aktarıldı.