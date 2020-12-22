Dünya Bankası’ndan Türk firmalara destek

DÜNYA Bankası, salgın ortamında Türkiye'deki uygun mikro ve küçük şirketler işletmeler için finansman sağlayacak. Projeyle yenilikçi genç şirketler dahil uygun KOBİ'lere geri ödenebilir destek şeklinde finansman aktarılacak. KOSGEB tarafından uygulanan 300 milyon dolar tutarındaki "Türkiye'deki Mikro ve Küçük İşletmeler için Hızlı Destek Projesi", imalat ile üretim, bilimsel araştırma ve geliştirme ve bilgisayar programlama üzerinde odaklanan şirketlerin önünü açacak. Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Kouame, "Dünya Bankası, Türkiye'deki sürdürülebilir işletmelerin desteklenmesine ve kırılgan durumdaki istihdamın korunmasına katkıda bulunmaktan memnuniyet duymaktadır" dedi.