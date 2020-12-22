  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi Dünya Bankası’ndan Türk firmalara destek

Dünya ’ndan Türk firmalara destek

Dünya Bankası’ndan Türk firmalara destek
Giriş Tarihi: 22.12.2020

DÜNYA Bankası, salgın ortamında Türkiye'deki uygun mikro ve küçük şirketler işletmeler için finansman sağlayacak. Projeyle yenilikçi genç şirketler dahil uygun KOBİ'lere geri ödenebilir destek şeklinde finansman aktarılacak. KOSGEB tarafından uygulanan 300 milyon dolar tutarındaki "Türkiye'deki Mikro ve Küçük İşletmeler için Hızlı Destek Projesi", imalat ile üretim, bilimsel araştırma ve geliştirme ve bilgisayar programlama üzerinde odaklanan şirketlerin önünü açacak. Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Kouame, "Dünya Bankası, Türkiye'deki sürdürülebilir işletmelerin desteklenmesine ve kırılgan durumdaki istihdamın korunmasına katkıda bulunmaktan memnuniyet duymaktadır" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Dünya Bankası’ndan Türk firmalara destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.