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Haberler Ekonomi e-ticarette 250 milyar liralık ciro

e-ticarette 250 milyar liralık ciro

e-ticarette 250 milyar liralık ciro
Giriş Tarihi: 22.12.2020

ELEKTRONİK Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, pandeminin etkisiyle e-ticaretin bu yıl rekor bir büyüme gerçekleştirdiğini ifade ederek, e-ticaretin Türkiye'de 2020 yılını yüzde 65 büyüme ve 250 milyar TL'lik hacimle kapatmasını beklediklerini, bu rakamın 2021 yılında 400 milyar TL'yi geçmesini öngördüklerini bildirdi. Pandeminin etkisiyle sektörün bu yıl rekor bir büyüme gerçekleştirdiğini ifade eden Ekmekçi, banka ve kredi kartı sayısının pandeminin ilk 3 ayında 8 milyon arttığını kaydetti.

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