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Ege’den 1 milyar doları asarak rekor kırdı

Ege’den ihracat 1 milyar doları asarak rekor kırdı
Giriş Tarihi: 22.12.2020

EGE Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, 1 Ocak'tan bu yana yapılan ihracatla birliğin 54 yıllık tarihi boyunca ilk kez 1 milyar dolar sınırını aştığını ifade etti. Çevrim içi düzenlenen basın toplantısında konuşan Uçak, 2020 yılında Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) bünyesindeki tarım birlikleri arasında zirveye çıktıklarını söyledi. Birlik ihracatında kiraz, turşu ve kurutulmuş domatesin ilk sıraları aldığını, sofralık üzüm ve domatesin de ciddi döviz girdisi sağladığını aktaran Uçak, 2020'de Türk meyve ve sebzelerinin 140 ülkede tüketiciye sunulduğunu, ihracatta ilk sırada Rusya'nın aldığını dile getirdi.

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