TSE’den 183 ürüne yeni standartlar

TÜRK Standartları Enstitüsü tarafından (TSE) 183 ürüne yeni standartlar getiriliyor. Çalışmaya giren standartlar arasında rezene, sosis, sucuk, kıyma, peynir çeşitleri domates suyu, soya yağı, pişmemiş döner eti, keçiboynuzu pekmezi, mısır irmiği, gofret, kavurma, enginar, nar ekşisi, ayçiçeği yağı, makarna, semt pazarları gibi birçok standart bulunuyor.

BARIŞ ŞİMŞEK/ANKARA