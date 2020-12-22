  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi TSE’den 183 ürüne yeni standartlar

’den 183 ürüne yeni standartlar

TSE’den 183 ürüne yeni standartlar
Giriş Tarihi: 22.12.2020

TÜRK Standartları Enstitüsü tarafından (TSE) 183 ürüne yeni standartlar getiriliyor. Çalışmaya giren standartlar arasında rezene, sosis, sucuk, kıyma, peynir çeşitleri domates suyu, soya yağı, pişmemiş döner eti, keçiboynuzu pekmezi, mısır irmiği, gofret, kavurma, enginar, nar ekşisi, ayçiçeği yağı, makarna, semt pazarları gibi birçok standart bulunuyor.

BARIŞ ŞİMŞEK/ANKARA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

TSE’den 183 ürüne yeni standartlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.