Birleşik krallık ile imzaya çok yakınız

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Avrupa Birliği ile Birleşik Krallık arasındaki sürecin tamamlanmasını yakinen takip ettiklerini belirterek, "En kısa sürede Birleşik Krallık ile imzalayacağımız anlaşmayı kamuoyu ile paylaşmayı umuyoruz." dedi. TOBB, TEPAV ve TOBB ETÜ'nün katkılarıyla düzenlenen TOBB Türkiye 100 Ödül Töreni'nde konuşan Pekcan, "Türkiye küresel ekonominin kilit aktörlerinden birisi olmaya devam edecek" diye konuştu.