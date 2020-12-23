Yılbaşı öncesi hindi satışları canlı

Hindileri isteyenlere temizlenmiş şekilde ulaştırdıklarını söyleyen yetiştirici Kemal Okka, "Hindilerimiz 12-13 ile 23-24 kilogram ağırlıklarında. Kilosunu 35 TL'ye veriyoruz. Siyah hindilerimizin tanesi 450 TL. Beyaz hindilerimizin tane fiyatı ise 450 TL'den başlayıp, 700 TL'ye kadar çıkabiliyor. 200 hindimiz vardı, şu anda 80-90 tane kaldı" dedi. Zeynep Okka ise, hindilere gözü gibi baktığını söyledi.

ERDOĞAN CANKUŞ