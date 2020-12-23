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Haberler Ekonomi Yılbaşı öncesi hindi satışları canlı

öncesi hindi satışları canlı

yaklaşırken yetiştiriciler, uzun süredir bakımını yaptıkları hindileri satışa çıkardı. Korona virüs nedeni ile işsiz kalınca 'den Fethiye'ye dönerek hindi yetiştiriciliğine başlayan ile kızı , talepten memnun olduklarını söyledi.

Yılbaşı öncesi hindi satışları canlı
Giriş Tarihi: 23.12.2020

Hindileri isteyenlere temizlenmiş şekilde ulaştırdıklarını söyleyen yetiştirici Kemal Okka, "Hindilerimiz 12-13 ile 23-24 kilogram ağırlıklarında. Kilosunu 35 TL'ye veriyoruz. Siyah hindilerimizin tanesi 450 TL. Beyaz hindilerimizin tane fiyatı ise 450 TL'den başlayıp, 700 TL'ye kadar çıkabiliyor. 200 hindimiz vardı, şu anda 80-90 tane kaldı" dedi. Zeynep Okka ise, hindilere gözü gibi baktığını söyledi.

ERDOĞAN CANKUŞ

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